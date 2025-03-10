Columbia Üniversitesi Filistin için protesto düzenledi: Bir öğrenci tutuklandı… Trump sert çıkıştı!

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri, Columbia Üniversitesi’nde Filistin için yapılan protestolara müdahale etti. Protestolar sırasında üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde baş müzakereci olarak görev alan Mahmoud Khalil, tutuklandı. Durum üzerine açıklama yapan Trump, Filistin sempatizanlarını bulacaklarını ve sınır dışı edeceklerini ifade ederek, “Bu, gelecekteki pek çok tutuklamanın ilki" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 21:39

ABD'de bulunan Columbia Üniversitesi'nde geçen yıl Filistin yanlısı protestolara öncülük eden öğrenci aktivist Mahmoud Khalil, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandı. Kampüsteki Filistin yanlısı protestolar sırasında üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde baş müzakereci olarak görev alan Khalil'in öğrenci vizesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği, ardından da yeşil kartının geçersiz hale getirildiği bildirildi. Tutuklama sırasında Khalil'in avukatı Amy Greer müvekkilinin öğrenci vizesine sahip olduğunu belirttiğinde, ICE ajanları bu vizenin iptal edildiğini söyledi. Greer'in Khalil'in ABD'de daimi ikamet statüsüne sahip olduğunu belirtmesi üzerine ise ajanlar yeşil kartının da iptal edildiğini ifade etti. ICE ajanları, Khalil ve 8 aylık hamile olan ABD vatandaşı eşini apartman dairesinde sorguladı. Avukat Greer, yetkililerin Khalil'in eşini de tutuklamakla tehdit ettiğini ve tutuklama emrini paylaşmayı reddettiğini söyledi.

Greer, müvekkilinin nerede tutulduğuna dair net bir bilgiye ulaşamadıklarını belirtti. Khalil'in New Jersey'deki bir ICE gözaltı merkezine gönderildiği bildirildi ancak eşi oraya gittiğinde Khalil'in burada olmadığı bilgisini aldı. Khalil'in serbest bırakılması için başlatılan dilekçe kampanyası, kısa sürede hükümet yetkililerine ve Columbia Üniversitesi yönetimine yaklaşık 200 bin mektubun gönderilmesine neden oldu. Öğrenci gazetesi Columbia Spectator'a konuşan Greer, "İnsanlar şok olmuş ve korkmuş durumda" dedi. Aktivistin destekçileri, bu tutuklamanın akademik özgürlüğe ve siyasi protesto hakkına ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdiler.