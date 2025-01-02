‘Çölün Gelini’ eski günlerini yad ediyor: Suriye’nin antik kenti yeniden canlandırılmak isteniyor

PALMİRA KENTİNİN TARİHİ

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Palmira Antik Kenti, insanlık tarihinin en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olarak biliniyor. Palmira, 1. yüzyılın ortalarında kervanların geçiş güzergahı üzerinde Pers İmparatorluğu ve Akdeniz kıyısındaki Romalıların ve Fenikelilerin limanları arasında Roma İmparatorluğu kontrolünde bir şehir konumunda yer alıyordu.

"Çölün Gelini" olarak anılan bu eşsiz kent, Roma İmparatorluğu dönemindeki görkemi ve mimarisiyle tarihin önemli dini ve ticari merkezlerinden biri olarak biliniyor. Şam'a 215 kilometre uzaklıkta çölde yer alan kentin tarihi M.Ö. 19. yüzyıla kadar uzanıyor.