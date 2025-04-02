Çöp dağlarında fareler cirit atıyor

İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden çöp toplama grevi nedeniyle 17 bin ton çöp toplanmadan kaldı. Independent'ın haberine göre, halk camlarını kokudan dolayı açamıyor. "Çöplerden önce herhangi bir fare yoktu" diyen kent sakinlerinden Ian Cook, "Şimdi çimlerin üstünde parti veriyorlar" dedi. Öte yandan belediye meclisi, kent genelinde toplanamayan atık miktarının artması üzerine acil durum planını devreye soktu. Bu kapsamda, yasadışı döküm alanlarının kaldırılması için ekip görevlendirildi.