COP26 İklim Konferansı bugün başlıyor

Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenecek konferansta dünya liderleri de yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı konferans, 12 Kasım'a kadar devam edecek. COP26 İklim Değişikliği Konferansı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konferansın önemine vurgu yapılarak, "İklim konusunda, dünya bir bütün olarak başarılı olacak ya da başarısız olacak. Şimdi gerçek eylem zamanı. COP26 bugün başlıyor. Bunu değerlendirmeliyiz" denildi.

IPCC: İNSANLIK İÇİN KIRMIZI ALARM

BM'nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Ağustos ayında yayınladığı Altıncı Değerlendirme Raporu'nda iklim değişikliğinin insanlık için kırmızı alarm verdiğini duyurmuştu. Raporda, küresel yüzey sıcaklığının 2011-2020 arasındaki on yılda 1850-1900 arasındakinden 1,09 santigrat daha yüksek olduğu ifade edildi. Öte yandan, son beş yılın, 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıl olduğu, dünya genelinde iklim değişikliği ve buzulların erimesinde insan etkisinin yüzde 90 oranında olduğu kaydedildi.

"KARARLI BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMELİYİZ"

Yayınlanan raporun ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kanıtlar reddedilemez. Sera gazı emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı tehlikeye atıyor. Küresel ısınma, birçok değişikliğin geri döndürülemez hale gelmesiyle, dünya üzerindeki her bölgeyi etkiliyor. Bir iklim felaketini önlemek için şimdi kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" demişti.