‘Çözümsüzlüğe seyirci kalamayız’

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48'inci yıldönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bir mektup gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır. Hiç kimse, anavatan Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci kalmasını beklememelidir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Ada'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen, Kıbrıs Türkü'nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekâtımızın 48. yıldönümü münasebetiyle milletim ve şahsım adına Zat-ı Devletleri'ni ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk halkını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türk halkı, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek kudrete ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir.Ortak tarihi tecrübemiz ışığında, şüphesiz ki Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır. Bu anlayışla, Zat-ı Devletlerince geçtiğimiz yıl Cenevre'de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada'da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini müzakere etmesine yönelik çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.Türkiye, Ada'daki iki taraf arasında, her iki halkın yararına olacak şekilde işbirliği yapılmasına yönelik olarak Zat-ı Devletlerince yapılan önerileri de aynı anlayışla desteklemektedir. Şüphesiz ki bu önerilerin hayata geçirilmesi, ayrıca Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır.Hiç kimse, anavatan Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına seyirci kalmasını beklememelidir. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak maksadıyla KKTC ile sarsılmaz dayanışma anlayışımız içerisinde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin yükselen bölgesel ve küresel rolü, şüphesiz ki, KKTC'nin istikbali için en büyük güvence olmaya devam edecektir. Büyük Türk milleti ve şahsım adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden kutluyor, bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun ilelebet devamı için en iyi dileklerimi iletiyorum."Lefkoşa'dakiFazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, bakanlar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve KKTC'den milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Tatar, "Halkımız anavatanı Türkiye'nin büyük desteğiyle direnmiş, boyun eğmemiş, esir olmamış, başı dik, alnı açık bir şekilde mücadele ederek, Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemiştir" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız" mesajını verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs Türklüğüne uygulanan sistematik imha politikalarına "dur" demek için kahramanca çarpışan ve Kıbrıs'ın istiklalini sağlayan şehit ve gazileri harekâtın 48'inci yıldönümünde rahmet ve minnetle yâd ettiklerini bildirdi.