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Haberler Dünya Haberleri Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç'tan Haniye suikastına tepki: Netanyahu hükümeti er ya da geç hesap verecek
Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:55

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç'tan Haniye suikastına tepki: Netanyahu hükümeti er ya da geç hesap verecek

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin suikasta tepki gösterdi. Kılıç, "Her türlü uzlaşı ve barış formülünü elinin tersiyle iterek katliamlarına devam eden Netanyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir" dedi.

AA
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç’tan Haniye suikastına tepki: Netanyahu hükümeti er ya da geç hesap verecek

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tahran'da düzenlenen hain bir suikast sonucu Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin katledilmesini lanetliyorum. Her türlü uzlaşı ve barış formülünü elinin tersiyle iterek katliamlarına devam eden Netanyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir. Şehit edilen Heniyye'ye ve diğer tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç'tan Haniye suikastına tepki: Netanyahu hükümeti er ya da geç hesap verecek
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