Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek
Giriş Tarihi: 16.1.2022 13:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Arnavutluk’u ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine ve TİKA'nın Tiran'da restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

TESLİM TÖRENİ

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak. Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN ARNAVUTLUK MECLİSİ'NE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA