Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir mitingi dünyada da yankılandı: Muhalefetin kalesinde gürledi

Dünya basınının "2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" başlıklarını attığı 14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İzmir'de gerçekleştirdiği tarihi bir katılıma sahne olan İzmir mitingi dünyada da büyük ses getirdi. Hem ülkede hem de yurtdışında yankılanan mitingle ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında yeniden ortaya çıktı ve gürledi" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notların paylaşıldığı haberde, mitinge katılan bazı vatandaşların "Ülkeyi değiştirdi. O bizi ayağa kaldıracak ve güçlendirecek" şeklindeki görüşleri de yer aldı. Miting alanındaki atmosfere ilişkin, "Cumhurbaşkanı'nı destekleyenler, onun iktidarını sürdürmesini ve Türkiye vizyonunu devam ettirmesini istiyor" denildi. Yunanistan basını da mitinge dikkat çekti. Ethnos gazetesi, "Erdoğan'ın ciddi bir şekilde yeniden ortaya çıkışı: Muhalefet kalesinde büyük bir kitle toplandı" başlığını kullandı. Fransız haber ajansı AFP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 gün sonra tekrar sahalara döndüğünü ve mitinglere hız kesmeden devam ettiğini aktardı.İngıliz BBC İzmir'deki mitingle ilgili haberinde "Küçük bir rahatsızlık geçiren Erdoğan yeniden geri döndü.. İzmir'de büyük bir kalabalık, güneşin altında saatlerce onu bekledi" vurgusunu yaptı. "Destekçilerine güven verecek ve rakiplerini endişelendirebilecek hırçın bir performanstı" ifadelerine yer veren BBC "Bu eski Erdoğan'dı" dedi.