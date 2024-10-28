Cumhurbaşkanı, Gürcü Rüyası’na karşı halkı sokağa çağırdı

Gürcistan'daki genel seçimlerde zafer, oyların yüzde 53.9'unu aldığı açıklanan iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin oldu. Bu sonuçlar, Rusya ile bağları sıkı olan Gürcü Rüyası karşısında ağır bir yenilgi alan Batı yanlısı muhalefette darbe etkisi yarattı. Gürcü Rüyası lideri ve Başbakan İrakli Kobakhidze ise "Zaferimiz çok etkileyici. İkinci sıradaki partiyle yüzde 43 farkımız var" dedi. Buna karşın muhalefet ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sonuçları kabul etmediklerini açıkladı. Halkın oylarının 'çalındığını' savunan Zurabişvili, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk" diye konuştu. Zurabişvili, muhalefet partileri ve halkı bu akşam Tiflis'te Parlamento Binası önünde toplanmaya davet etti. Batılı devletleri de, ülkesine ve halkına destek vermeye çağıran Zurabişvili, Gürcistan'ın korunmasının, jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini belirtti.