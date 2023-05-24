Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya’da sona erdi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oylama sürecinde her şey yolunda gitti. Herhangi bir aksilik yaşanmadı ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi vardı. Vatandaşlarımızın kullandığı oyların yer aldığı pusulalar yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gönderilecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.