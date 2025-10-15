Cumhurbaşkanı Tatar: “Her türlü bekamız Türkiye'nin buradaki varlığına bağlıdır”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim Pazar günü yapılacak seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor. Çünkü Türkiye ile birlikte dik duruş sergiliyorum. Onların oyunlarını bozuyorum." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün ancak egemen eşit ve uluslararası statüsü teyit edilmiş iki devletin varlığıyla mümkün olacağını vurguladı.

"FEDERASYON, TÜRK ASKERİNİN ADADAN ÇIKMASI DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Kıbrıs'ın tamamını istediklerini hatırlatarak, "Federasyon demek Rumlarla masaya oturmak ve Türk askerinin buradan çıkması demektir. Halkımızın asla böyle bir şeye izin vermemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Tatar, geçmişteki liderlerin Rum tarafına taviz vermeye hazır olmalarına rağmen barışın sağlanamadığını belirterek, "Her türlü bekamız Türkiye'nin buradaki varlığına bağlıdır. Ben halkıma güveniyorum ve en doğru kararı onlar verecektir." ifadelerini kullandı.

RUM BASININDAN PSİKOLOJİK OPERASYON

Tatar, Rum medyasının sürekli olarak seçimlerde kendisinin kaybedeceği yönünde haber yaptığını belirterek, "Bunun sebebi GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in halkına Türk liderliğini müzakereye mecbur etmiş görüntüsü vermek içindir. Karşı taraf benim dik duruşumdan iyice sıkılmıştı." şeklinde konuştu.