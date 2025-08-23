Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de konuştu: Birlikte bu yüzyılda yükseleceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) programları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Karpaz Bölgesi'ndeki Yenierenköy'ü ziyaret etti. Burada KKTC'li vatandaşlara hitap eden Yılmaz, KKTC ile tarihin en büyük İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasını hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 21 milyar lira değerindeki yıllık bütçenin önceliklere göre kullanıldığını belirterek, "Her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Tarımdan sağlığa, eğitimden sanayiye, teknolojiye" ifadelerini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli gerçekçi, adil vizyonu Türkiye olarak sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: "Çevremizde nelerin yaşandığını hep birlikte görüyorsunuz. Zor bir dönemdeyiz. Güçlü, birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenerek yol yürüyebileceğimiz bir dönemde değiliz. Birlik olacağız, güçlü olacağız, hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız." KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yenierenköy'ün Erenköy Direnişi'nden dolayı derin tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Tatar, Gazze'de yaşanan katliamların benzerinin 60 yıl önce Kıbrıs'ta Türklere yapıldığını, bugün dünyanın geldiği süreçte birçok yerde çatışmalar yaşandığını belirterek, "Egemenliğimizden taviz vermeden Kıbrıs'ın geleceğinde ayrı devlet olarak söz sahibi olacağız. Kıbrıs Türk halkı, kendi kaderini tayin etme hakkıyla buralara kadar gelmiştir" diye konuştu.

'İKİ AYRI DEVLETİ SAVUNUYORUZ'

Tatar, Rumların Kıbrıs meselesine dar bir zaviyeden bakarak "Türkiye'nin işgali" olarak görmelerine karşın kendilerinin egemen eşit ve eşit uluslararası statüde 2 ayrı devleti savunduklarına dikkat çekip şöyle konuştu: "Kıbrıs Türk halkı, kendi kaderini tayin etme hakkı ile buralara kadar gelmiştir. Rumların, Türkiye'nin Ada'dan çekilmesini ve garantörlüğünü sonlandırmaya yönelik istekleri asla bizim kabul edeceğimiz yaklaşımlar değildir ve olmamalıdır. Bu açık ve nettir. Biz iki devletli siyasetimizi istikrarlı bir biçimde devam ettiriyoruz. Bu bağlamda 100 milyonluk Türk milleti arkamızdadır ve arkamızda durmaya devam ediyor."

'KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 20 yıl öncesine kadar dünya genelinde "Toplu katliam ve bir daha savaş olmaz" anlayışının geçerli olduğunu fakat Bosna'da başlayan sürecin, Gazze, Filistin, Ukrayna ve Libya'da şiddet olarak devam ettiğini vurguladı. Dünyada güçlünün ve zalimin hukukunun geçtiğini ve mazlumların itilip kalkıldığını dile getiren Tatar, "Egemenliğimizden taviz vermeden Kıbrıs'ın geleceğinde ayrı devlet olarak söz sahibi olacağız. Türkiye'nin desteği arkamızdadır. Bundan sonra kendi devletimizde özgürce, kendi irademizle, kimsenin tahakkümü olmadan bu kutlu yürüyüşü onurlu bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

KKTC E-DEVLET MOBİL UYGULAMASI TANITILDI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) birçok kamu hizmetinin internet üzerinden sağlanması ve devlette dijitalleşmeyi hedefleyen KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtıldı. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki tanıtım programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Programda tanıtım filmi gösterildi. Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC, izolasyon ve ambargolara teknolojik gelişmelerle meydan okuyor. Vurulmaya çalışılan prangaları teknoloji ile aşıyoruz. Bugünün teknolojisi, sesimizi dünyaya duyuruyor. Kıbrıs Türkü her türlü engelleri aşacaktır" dedi.

'KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YOLUNU KESEMEYECEKLER'

TANITIMDA konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, nüfus kayıtlarının dijital ortama taşınmasından güvenli e-kimliklere, dijital eğitimden gümrük işlemlerine ve adalet sistemine kadar pek çok alanda KKTC'ye köklü dönüşümler getirdi. 2022 yılında veri merkezinin yapımını tamamladık, merkezde kamu verilerimizi 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde barındırmayı hedefliyoruz. Hizmete sunulan mobil uygulama işte bu uzun soluklu emeklerin bir meyvesi. Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmeye çalışanlara inat biz dijital çağın imkânlarıyla kapıları artırmaya, ufkumuzu genişletmeye devam edeceğiz" dedi.