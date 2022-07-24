Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunan basınına konuştu: Bir şans vermiştik

"ANCAK KENDİNİZE ZARAR VERİRSİNİZ"

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten Miçotakis hükümetine bir şans vererek diyalog kanallarını açmıştı. Yunanistan Başbakanı bu fırsatı değerlendiremedi. İkili ilişkilere üçüncü tarafları karıştırmama sözü vermesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye karşıtı mesajlar verdi. Böylece Ankara'daki kredisi bitmiş oldu. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki Türkiye Yunanistan'ın sürekli gündeminde olmasına rağmen, Yunanistan Türkiye'nin gündeminde benzer bir ağırlık taşımıyor. Yunanistan, Türkiye'yi küçük hesaplarla veya üçüncü ülkelere güvenerek karşısına alarak ancak kendine zarar verir. Aynı şekilde anlaşmazlıkların diplomasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması, öncelikle Yunan halkının çıkarına olacaktır."

"MİÇOTAKİS ÇARÇUR ETTİ"

Fahrettin Altun, gelecek dönemde gereken şartların oluşması halinde yeni bir Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olup olamayacağı sorusuna, "Mevcut koşullar altında böyle bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Miçotakis, Türkiye'nin kendisine verdiği fırsatı çarçur etti. Neticede gerilimden beslenen odakları sevindirdi. Yunanistan'ın parası ise eğitime veya kültüre değil; silahlanmaya gitmiş oldu. Bu noktaya tamamen Miçotakis hükümetinin tercihleri nedeniyle geldik. Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye'yi, medeni bir komşu gibi davranmak konusunda samimi olduğuna ikna etmek için çok çaba göstermesi gerekiyor." yanıtını verdi.