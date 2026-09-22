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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye’nin tercihi bellidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye’nin tercihi bellidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin tercihi bellidir: Daha adil bir dünya ve daha güçlü bir uluslararası sistem. İnsanlığın ortak geleceği için Türkiye sözünü söylemeye, hakkı ve hakikati savunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2026 23:19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin adalet, barış ve insan merkezli mesajlarını güçlü bir şekilde tüm dünyaya duyurduğunu belirtti. "CUMHURBAŞKANIMIZ FİLİSTİN'İ TANIMA ÇAĞRISINDA BULUNDU" Gazze'de yaşanan insanlık dramını en açık ifadelerle uluslararası toplumun gündemine taşıyan Başkan Erdoğan'ın özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olmaya devam edeceklerini vurguladığına dikkati çeken Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Filistin'i henüz tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirme, Filistin'i tanıma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımız, BM'ye duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi için köklü bir reform iradesine ihtiyaç olduğunu ifade etti. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adaleti ve güveni tam anlamıyla sağlayamayacağını vurgulayarak 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısını bir kez daha yineledi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünde uluslararası hukukun güçlüye ve zayıfa göre değişmediği, açık diplomasinin, bölgesel sahiplenmenin, ortak kalkınmanın ve dayanışmanın esas alındığı daha adil bir küresel düzenin gerekliliğini ortaya koydu." İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, kasımda Antalya'da ev sahipliği yapacakları COP31 Liderler Zirvesi'nin iklim adaletinin öne çıktığı, finansman ve teknoloji transferine ilişkin taahhütlerin somut adımlara dönüştüğü bir zirve olması temennisini paylaştığını aktardı. "TÜRKİYE'NİN TERCİHİ BELLİDİR" Başkan Erdoğan'ın, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün uluslararası ölçekte güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünü ifade ettiğini anlatan Duran, şunları kaydetti: