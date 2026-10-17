Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na saldırı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na saldırı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin güneyinde İran destekli Husiler ile şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı. Taiz kentinin güneyinde yer alan Misrah ilçesindeki Dacic Dağı, kentteki birçok önemli bölgeye açılan kapı olarak öne çıkıyor. Husilerin Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı hedef alan saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise "Bölgesel aktörler Husilere yardım ediyor" suçlamasında bulundu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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