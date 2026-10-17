Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na saldırı
Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin güneyinde İran destekli Husiler ile şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı. Taiz kentinin güneyinde yer alan Misrah ilçesindeki Dacic Dağı, kentteki birçok önemli bölgeye açılan kapı olarak öne çıkıyor. Husilerin Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı hedef alan saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise "Bölgesel aktörler Husilere yardım ediyor" suçlamasında bulundu.
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