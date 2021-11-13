Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan ABD’ye net mesajı: Türkiye alternatifsiz değildir

Biz ABD ile de Rusya ile de iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. ABD ile anlaşamadığımız noktalar var, anlaştığımız noktalar var. ABD'nin FETÖ konusunda PYD konusunda politikasını değiştirmesi gerekiyor.

F-16 GÖRÜŞMELERİ

Teknik heyetler çalışacak, şimdiden öngörüde bulunmak erken olur. Bizim birinci önceliğimiz Türkiye'nin hava savunma sistemi ve savunma ihtiyaçlarıyla ilgili temel unsurları bir araya getirmek. Tercihimiz NATO müttefiklerimizle birlikte yapmaktır. Cumhurbaşkanımız Trump'a, "Patriotlar hazırsa biz almaya hazırız" dedi. Aynı teklifi Biden ve İtalya Cumhurbaşkanı'na da söyledi.