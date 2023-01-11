ABD’de skandal vekil Santos’a kendi partisinden istifa çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi'ne girmeyi 8 Kasım seçimlerinde başaran Santos'un seçim bölgesi New York'a bağlı Nassau ilçesindeki Cumhuriyetçi Parti Komitesi üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında Santos'u istifaya çağırdı.

Santos'un yalan söyleyerek bölgedeki seçmenleri kandırdığını ifade eden üyeler, kendisinin artık Cumhuriyetçi Partide yerinin olmadığı görüşünü savundu.

Özellikle "Yahudi olduğu" yalanını söylemesinin birçok seçmeni kötü etkilediğine değinen üyeler, seçmenlere ihanet eden Santos'un hemen istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer taraftan iki Demokrat Parti üyesi Ritchie Torres and Dan Goldman da Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ne Santos hakkında yaptıkları şikayet dilekçesinin bir örneğini Santos'un meclisteki kapısına bıraktı.

Öte yandan Santos, gazetecilerin "İstifa edecek misiniz" sorularına "Etmeyeceğim" yanıtını verdi.