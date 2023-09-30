Cumhuriyetçi Parti'de "kapanma" krizi



Tom Emmer

MUHAFAZAKARLARIN MCCARTHY'İ GÖREVİNDEN ETMEK İSTEDİĞİ İDDİASI

Diğer yandan medyaya yansıyan bazı haberlere göre, Temsilciler Meclisindeki aşırı sağcı Cumhuriyetçiler, gelecek hafta McCarthy'nin görevden alınması için harekete geçmeyi planlıyor. Bu da olası bir hükümetin kapanması durumunda Kongre için sürecin daha karmaşık bir hal alacağı anlamına geliyor.

Washington Post gazetesinin bir haberine göre bu grup, McCarthy'i "başarılı bir şekilde devirebilirse" bir sonraki Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Tom Emmer'i aday göstermeyi düşünüyor.

Aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin bu konuda ciddi mi olduğu yoksa McCarthy'e bir uyarı mesajı mı verdiği henüz belli olmasa da ocak ayından bugüne parti içinde huzursuzluk giderek artmış durumda.

ABD'de hükümetin kapanma ihtimali artarken, Kongre'de iki parti arasındaki anlaşmazlığın üzerine Cumhuriyetçilerin parti içi hesaplaşmaları ülkeyi bir adım daha belirsizlik ve karmaşaya sürüklüyor.