Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!

ABD kamuoyu, Trump'ın Texas'ta yapılan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde yaptığı 5 bin dolarlık ödeme vaadini tartışıyor. Trump'ın Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacakları yönündeki açıklaması liberal medyada eleştirilere neden olurken, muhafazakar medyada ise olumlu şekilde değerlendirildi.

"1.2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA İLAVE AÇIĞA NEDEN OLUR"

Trump'ın politikalarını eleştiren liberal medya kanalları, uygulanabilmesi halinde bu tür bir adımın bütçede 1,2 trilyon dolardan fazla ilave açığa neden olacağı ve bunun da ekonomiye zarar vereceği yaklaşımını öne çıkardı. Bazı analistler ise bu tür bir ekonomik vaadin "seçim rüşveti" anlamına geleceği ve bunun yasal olarak tartışmalı olduğunu belirtti. Sosyal medyada çıkan tartışmalarda da birçok kullanıcı, Trump'ın vaadinin gerçekçi ve yasal olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise uygulanması halinde bunun ortalama ABD'liler için önemli bir ekonomik katkı anlamına geleceğini savundu.