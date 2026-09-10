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  • Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!

Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme vaadinde bulundu. Söz konusu vaadin ardından ABD kamuoyu çalkalanırken, Trump'ın politikalarını eleştiren liberal medya kanalları, uygulanabilmesi halinde bu tür bir adımın ekonomide zarara yol açacağı aktarıldı.

Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!
AA
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ABD kamuoyu, Trump'ın Texas'ta yapılan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde yaptığı 5 bin dolarlık ödeme vaadini tartışıyor. Trump'ın Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde her bir yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacakları yönündeki açıklaması liberal medyada eleştirilere neden olurken, muhafazakar medyada ise olumlu şekilde değerlendirildi.

Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!

"1.2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA İLAVE AÇIĞA NEDEN OLUR"

Trump'ın politikalarını eleştiren liberal medya kanalları, uygulanabilmesi halinde bu tür bir adımın bütçede 1,2 trilyon dolardan fazla ilave açığa neden olacağı ve bunun da ekonomiye zarar vereceği yaklaşımını öne çıkardı. Bazı analistler ise bu tür bir ekonomik vaadin "seçim rüşveti" anlamına geleceği ve bunun yasal olarak tartışmalı olduğunu belirtti. Sosyal medyada çıkan tartışmalarda da birçok kullanıcı, Trump'ın vaadinin gerçekçi ve yasal olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise uygulanması halinde bunun ortalama ABD'liler için önemli bir ekonomik katkı anlamına geleceğini savundu.

Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!

TRUMP'IN TRİLYON DOLARLIK ÖDEME PLANI

ABD Başkanı Trump, dün Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.

Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!

Trump, söz konusu ödemeyi, şirketlerin hissedarlarına "pay" ödemesine benzetmişti. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, 245 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de yaklaşık 1,2 trilyon doları bulacak bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz. ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl düzenlenen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri, Amerikan siyasi sisteminde önemli yer tutuyor.

Cumhuriyetçilerin kazanmasını şart koştu: Trump’tan ABD’yi karıştıran 5 bin dolar vaadi!

Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor. ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu belirtiyor.

#TEMSİLCİLER MECLİSİ #DONALD TRUMP #ABD

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