Cybertruck Trump’ın otelinin önünde patladı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Nevada eyaletinin Las Vegas kentindeki otelinin önünde heyecanlı anlar yaşandı. Trump'a desteği ve yakınlığıyla bilinen ünlü ABD'li işadamı Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlardan olan bir Cybertruck'ta patlama ve ardından yangın çıktı. Olayda araç içindeki 1 kişi öldü, çevredeki 7 kişi de yaralandı. Olay, dün yerel saatle sabah 08.40'ta 64 katlı Trump International otelin önünde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda aracın birden fazla patlamadan sonra alev topuna dönüştüğü görülüyor. Las Vegas Metropol Polisi ve Clark County İtfaiye Departmanı yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, araçta 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer yakınlarında bulunan 7 kişinin ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Olaydan sonra üzeri branda ile örtülen otomobildeki patlama ve yangının sebebinin teknik bir arıza mı yoksa sabotaj mı olduğu netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.