Dağda yürürken hazine buldular

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Çekya'nın Podkrkonosi Dağları'nda yürüyüş yapan iki turist, toprağa gömülü hazine buldu. İçinde 598 altın sikke ve çeşitli değerli eşyalar bulunan hazine, arkeologları heyecanlandırdı. Şubat 2025'te iki turist tarafından bulunan hazine için keşif sahiplerine devlet tarafından yaklaşık 470 bin euro ödeme yapılacak. Bulunan hazinede 598 adet altın sikke, 16 adet tütün kutusu,10 adet altın bilezik ve değerli taraklar, gümüş bir çanta ile çeşitli kişisel ziynet eşyaları yer alıyor. Hazine, içindeki sikkelerin çeşitliliği ile öne çıkıyor. 1808 ile 1915 arasında basılan paralar dönemin Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus imparatorluklarıyla, Fransa, Belçika, İtalya ve Romanya krallıklarına ait.