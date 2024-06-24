Dağıstan saldırısı Putin’e mesaj mı? Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger açıkladı: ’En hassas noktadan vururuz’ diyorlar

"FAİLİ NET OLARAK GÖREBİLİRİZ"

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapılan saldırı kimin işine yarar diye bakıldığı zaman faili net olarak görürüz. Burası Kafkas Dağları'nın kuzeyi oluyor. Kafkas Dağları'nın kuzeyinde 7 tane özerk cumhuriyet var ve Rusya'ya bağlı güneydekiler ise 1991 yılında bağımsızlık kazandı. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan. Rusya'nın bunlar üzerinde yine etkisi vardır.

Ancak kuzey taraf Rusya'nın en hassas noktası. Dağıstan bölgesinde herhangi bir grup çoğunluk olarak yer almıyor. Dağıstan coğrafya diğer özerk bölgeler ise ulus adıdır.