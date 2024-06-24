Dağıstan saldırısı Putin’e mesaj mı? Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger açıkladı: ’En hassas noktadan vururuz’ diyorlar

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün 18.00 sıralarında Derbent kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından bir Ortodoks kilisesi ve sinagoga saldırı düzenlenmişti. Saldırıya uğrayan kilisede yangın çıkarken, Mahaçkale kentinde ise bir polis noktasına ve bir kiliseye ateş açılmış, polis ve saldırganlar arasında çatışma yaşanmıştı.
19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırganların yakalanması için açılan terör soruşturması kapsamında 6 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Peki saldırının arkasında kim var? Putin'e açık bir mesaj mı veriliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"'BİZ SENİ EN HASSAS NOKTADAN VURURUZ' DİYORLAR"
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Dağıstan'daki saldırının Putin'e çok açık bir mesaj olduğunu belirterek, "Soğuk Savaş dönemindeki ittifakları canlandırmaya çalışma Kore ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek adımlar atma Batı karşıtı yeni bir ittifak zinciri oluşturma çalışma yoksa biz seni en hassas noktadan vururuz diyorlar. Burada Putin'e verilen mesaj budur. Şu ana kadar bunu herhangi bir örgüt üstlenmedi ancak bunu üstlenseler de bir şey değişmez." dedi.
"FAİLİ NET OLARAK GÖREBİLİRİZ"
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yapılan saldırı kimin işine yarar diye bakıldığı zaman faili net olarak görürüz. Burası Kafkas Dağları'nın kuzeyi oluyor. Kafkas Dağları'nın kuzeyinde 7 tane özerk cumhuriyet var ve Rusya'ya bağlı güneydekiler ise 1991 yılında bağımsızlık kazandı. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan. Rusya'nın bunlar üzerinde yine etkisi vardır.
Ancak kuzey taraf Rusya'nın en hassas noktası. Dağıstan bölgesinde herhangi bir grup çoğunluk olarak yer almıyor. Dağıstan coğrafya diğer özerk bölgeler ise ulus adıdır.
"SUUD VE İRAN KÖKENLİ OKULLAR AÇILMASI YÖNÜNDE RUSYA'NIN HASSASİYETLERİ VAR"
Dağıstan bölgesinde çok az miktarda Yahudi ve Hıristiyan vardı. Bölgenin yüzde 90'ı Müslümandır. Ancak bunların içinde de selefi gruplar var. Suud ve İran kökenli okullar açılması yönünde Rusya'nın hassasiyetleri var. Birkaç zamandır Dünya Savaşı'nın arifesinde miyiz? diye konuşuyoruz. Tüm yaşadıklarımızın sebebi KGB'nin yöntemleri ve teorik olarak yola devam etmesidir."