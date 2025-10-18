Dakka Havalimanı’nda yangın paniği! Uçuşlar askıya alındı

Havalimanı yetkilisi Masudul Hasan, yangının ardından havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

36 İTFAİYE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi'nden Talha Bin Zasim, söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını ifade etti.

Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.