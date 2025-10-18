Dakka Havalimanı’nda yangın paniği! Uçuşlar askıya alındı
Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nda yangın çıktı. Havalimanının kargo terminalinde meydana gelen yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.
Havalimanı yetkilisi Masudul Hasan, yangının ardından havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
36 İTFAİYE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ
Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi'nden Talha Bin Zasim, söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını ifade etti.
Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.