Irak’taki düğün felaketinde damattan şoke eden suçlama! İddiaları böyle yalanladı...

Musul'un Hemdaniye'de 26 Eylül Salı gecesi bir düğün salonunda çıkan yangında 107 kişi hayatını kaybetmiş, 150'nde fazla kişi de yaralanmıştı. En mutlu günlerinde bu büyük faciayla karşılaşan 28 yaşındaki damat Revan İşuiş 20 ve 18 yaşındaki gelin Hannin Rıyad Hanna ise, 35 yakınını kaybetti. Olaydan 5 gün sonra damat Revan İşuiş ilk kez Kuzey Irak merkezli Rudaw'a konuştu. Soruşturma komisyonun hazırladığı yangın raporuna itiraz eden damat Revan İşuiş, "Biz kurbanların yakınlarının hakkını talep ediyoruz, neden kanları boşa gitsin? Bunu yapanların ve arkalarındakilerin bulunmasını istiyoruz. Olayın soruşturulmasını istiyoruz. Yerel veya merkezi bir soruşturma değil, uluslararası bir soruşturma talep ediyoruz. Fırıncı olan damat Revan İşuiş, soruşturma komisyonunun açıkladığı sonuç için, "Bu gerçek değil. Uluslararası bir araştırma komitesi kurulsun istiyoruz, uluslararası kuruluşlardan yardım bekliyoruz" dedi.

MUTFAK KAPISINDAN ÇIKTIK

Yangın esnasında mutfak kapısından çıktıklarını anlatan İşuiş, "Yan kapılar kapalıydı, kırarak açtılar. Her şey ortada, yaşanan trajediyi, giden kurbanları görüyoruz, konuşulacak bir şey kalmadı. Bu olanlardan sonra yüreğimiz burada yaşamaya nasıl tahammül eder bilmiyorum. Eşim hala şok halinde, konuşamıyor, zar zor yürüyebiliyor, dayanamıyor, o henüz 18 yaşında bir kız" ifadelerini kullandı.