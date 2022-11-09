Damattan skandal hareket! Gelini köşeye sıkıştırıp yerlerde sürükledi

GELİN KOCASINI SAVUNDU

Birçok kişi "Ben olsam hemen boşanırdım", "Adamın yaptığı büyük bir saygısızlık!", "Ben olsam ağlardım ve düğünü terk ederdim", "Bu olay benim düğünümde olsaydı babam damadın çaresine bakardı" gibi yorumlarla duruma büyük tepki gösterdi.