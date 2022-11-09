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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:43

Damattan skandal hareket! Gelini köşeye sıkıştırıp yerlerde sürükledi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Damattan skandal hareket! Gelini köşeye sıkıştırıp yerlerde sürükledi

Son yıllarda sık sık sosyal medyada görülen gelin damat şakalarına bir yenisi eklendi. İngiltere’de gerçekleşen bir düğünde pasta kesildiği sırada haddini aşan bir şaka yapıldı. Pastadan bir dilin kesen damat, geline yaptığı sert şakayla büyük tepki topladı.

Doğum günleri ve düğünlerde yapılan pasta şakaları, son yıllarda oldukça konuşulan görüntülere neden oluyor. Özellikle doğum günlerinde mumların üflendiği sırada doğum günü sahiplerinin yüzlerinin pastaya yapıştırılması neredeyse gelenek halini almışken, İngiltere'den gelen görüntüler çok konuşuldu.

Sosyal medya platformu Tiktok'ta düğün gününü paylaşan Jade Kennedy isimli bir kadın, görüntülerin ardından gündeme oturdu.

HADDİNİ AŞAN 'ŞAKA'

Düğün pastasının kesildiği sırada damadın, pastadan büyük bir dilimi alarak geline yaklaştığı görüntüler, kısa sürede viral oldu. Damadın, pasta dilimini yüzüne çarpacağını anlayan gelin, çareyi salonun diğer köşesine kaçmakta buldu.

Gelinin kendisinden kaçtığı sırada oldukça sert ve kararlı adımlarla yürüdüğü görülen damat, genç kadının itirazlarına ve çığlıklarına aldırmayarak elindeki pastayı kadının suratına yapıştırdı.

Bu sırada yere düşen kadının üzerine çıkan damat, kadının duvara çarpmasını görmezden geldi.

Oldukça sert olan bu 'şaka' sosyal medyada büyük tepki topladı.

TikTok'ta yayılan videonun ardından kullanıcılardan yorum yağdı.

GELİN KOCASINI SAVUNDU

Birçok kişi "Ben olsam hemen boşanırdım", "Adamın yaptığı büyük bir saygısızlık!", "Ben olsam ağlardım ve düğünü terk ederdim", "Bu olay benim düğünümde olsaydı babam damadın çaresine bakardı" gibi yorumlarla duruma büyük tepki gösterdi.

Damadın eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından açıklamada bulunan Jade isimli gelin, bunun "masum ve komik" bir şaka olduğunu savundu.

Eşinin kötü niyetli olmadığını ve oldukça eğlendiklerini söyleyen gelinin bu sözleriyse kimseyi ikna edemedi.

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Damattan skandal hareket! Gelini köşeye sıkıştırıp yerlerde sürükledi
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