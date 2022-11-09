Damattan skandal hareket! Gelini köşeye sıkıştırıp yerlerde sürükledi

Doğum günleri ve düğünlerde yapılan pasta şakaları, son yıllarda oldukça konuşulan görüntülere neden oluyor. Özellikle doğum günlerinde mumların üflendiği sırada doğum günü sahiplerinin yüzlerinin pastaya yapıştırılması neredeyse gelenek halini almışken, İngiltere'den gelen görüntüler çok konuşuldu.
Sosyal medya platformu Tiktok'ta düğün gününü paylaşan Jade Kennedy isimli bir kadın, görüntülerin ardından gündeme oturdu.
HADDİNİ AŞAN 'ŞAKA'
Düğün pastasının kesildiği sırada damadın, pastadan büyük bir dilimi alarak geline yaklaştığı görüntüler, kısa sürede viral oldu. Damadın, pasta dilimini yüzüne çarpacağını anlayan gelin, çareyi salonun diğer köşesine kaçmakta buldu.
Oldukça sert olan bu 'şaka' sosyal medyada büyük tepki topladı.
TikTok'ta yayılan videonun ardından kullanıcılardan yorum yağdı.
GELİN KOCASINI SAVUNDU
Birçok kişi "Ben olsam hemen boşanırdım", "Adamın yaptığı büyük bir saygısızlık!", "Ben olsam ağlardım ve düğünü terk ederdim", "Bu olay benim düğünümde olsaydı babam damadın çaresine bakardı" gibi yorumlarla duruma büyük tepki gösterdi.
Damadın eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından açıklamada bulunan Jade isimli gelin, bunun "masum ve komik" bir şaka olduğunu savundu.
Eşinin kötü niyetli olmadığını ve oldukça eğlendiklerini söyleyen gelinin bu sözleriyse kimseyi ikna edemedi.