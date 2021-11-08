Daniel Ortega yeniden devlet başkanlığına seçildi

Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) yapılan açıklamada, oyların yüzde 49,25'inin sayıldığı Nikaragua'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FSLN) oyların yüzde 74,99'unu aldığı belirtildi. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazandı.