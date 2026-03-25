Danimarka Başbakanı istifa etti!

Danimarka'da dün yapılan genel seçimler hükümeti haya kırıklığına uğrattı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, üç partili koalisyon hükümetinin dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu elde edememesinin ardından istifasını Kral X. Frederik'e sundu. Partilerin, bir sonraki hükümetin Frederiksen tarafından mı yoksa başka bir parti lideri tarafından mı kurulacağını belirlemek üzere koalisyon müzakerelerine başlaması bekleniyor.

PARTİLER PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMAMIŞTI

Ülkede 2019'dan beri iktidarda olan Sosyal Demokratlar, dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki 38 sandalyenin sahibi olmuştu, ancak tek başına iktidar için çoğunluğa ulaşamamıştı. Sosyal Demokratlar ve Yeşil Sol Parti'nin oluşturduğu kırmızı blok, parlamentoda toplam 84 sandalye kazanmıştı. Liberal Parti (Venstre), Danimarka Halk Partisi, Liberal İttifak Partisi ve Muhafazakar Halk Partisi'nin oluşturduğu mavi blok ise 77 sandalyede kalmıştı. Her iki blok da Danimarka'nın 179 sandalyeli parlamentosunda çoğunluk için gerekli olan 90 sandalyeye ulaşamamıştı. Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması beklenen merkeziyetçi parti Ilımlılar (Moderaterne) da 14 sandalyenin sahibi olmuştu.