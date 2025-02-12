Danimarka istihbaratı: Avrupa’da yeni savaş çıkabilir

Avrupa'da Rusya korkusu artıyor. Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE), raporunda, Rusya'nın son yıllarda hem askeri teçhizatını modernize etme kapasitesini yükselttiği hem de askeri ekipman üretimini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı. Raporda, "Rusya bugün NATO'ya karşı yeniden silahlanmak için kaynak yaratabilir, özellikle de dışarıdan aldığı mali ve maddi destek sayesinde" denildi. FE, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve NATO'nun da bu süreçte yeterli silahlanamaması hâlinde Rusya'nın beş yıl içinde Avrupa'da büyük çaplı bir savaşa girişebileceği uyarısında bulundu.

Zelenski'den Rusya'ya 'toprak takası' teklifi

Moskova-Kiev hattında savaş sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yapılacak müzakerelerde Rusya'nın kontrolündeki toprakları geri alabilmek amacıyla, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki topraklarını değiştirmeyi teklif edeceğini açıkladı. The Guardian'a konuşan Zelenski, hangi toprakları talep edeceklerini henüz netleştirmediklerini ancak tüm toprakların önemli olduğunu vurguladı. Zelenski'nin açıklamaları, Rusya'nın böyle bir toprak değişimini kabul etmeyeceğini defalarca ifade etmesinin ardından geldi.