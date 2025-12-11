Danimarka istihbaratından çarpıcı rapor: ABD ‘potansiyel güvenlik tehdidi’

Danimarka İstihbarat Servisi (DDIS), resmi internet sitesinde yayımladığı 2025 raporunda, Danimarka için dış tehditler ve güvenlik politikası zorluklarına yer verdi.

"ABD'nin değişen gündemi" başlığı altında, bu ülkenin stratejik önceliğinin artık Çin ile rekabet ve yakın çevresindeki güvenlik olduğuna işaret edilen raporda, "ABD'nin stratejik öncelikleri arasındaki denge hala net değil. 2025'teki en belirgin değişiklik ABD'nin Çin'in yakın çevresindeki etkisini azaltmak için buralara öncelik vermiş olmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Danimarka için ilk kez ABD'nin "potansiyel güvenlik tehdidi" oluşturduğuna dikkati çekilerek, "ABD, kendi amaçlarına ulaşabilmek için yüksek gümrük vergileri tehdidi altında ekonomik gücünü kullanıyor ve ABD, müttefiklerine karşı olsa bile askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğinin sinyalini veriyor." ifadelerine yer verildi.