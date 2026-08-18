Danimarka Savunma Bakanlığı: Danimarkalılar artık Grönland’da da askerlik yapabilecek

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 aydan 11 aya çıkartılan ve bu yıl uygulamaya konulan uzun dönem zorunlu askerlik çerçevesinde erlerin ilk kez Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'da da eğitim alabileceği belirtildi.

İlk er grubunun Grönland'a ulaştığına işaret edilen açıklamada, bir kısmının başkent Nuuk, diğer bir kısmının ise Kangerlussuaq'ta eğitim alacağı ifade edildi.

ASKERLER TATBİKATLARA KATILABİLECEK

Açıklamada, Danimarka'nın Arktik bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmeyi hedeflediği, bu kapsamda bölgeye giden askerlerin arazi becerilerini geliştirebilecekleri tatbikatlara katılacağı, Grönlandlı meslektaşlarıyla iş birliği içerisinde hareket edecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen 19 yaşındaki Kopenhaglı Krab, Grönland'da askerlik yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Danimarka'da 11 aya çıkarılan askerlik hizmeti kapsamında 5 aylık temel eğitimi tamamlayan askerlerin 6 ay süreyle de ordunun gerçek görevlerinde operasyonel hizmette yer alacakları kaydedilmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör