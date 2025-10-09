Danimarka’da 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya platformlarının çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek 15 yaş altına yasak getirilmesi çağrısında bulundu. Frederiksen, 'Telefonlar ve sosyal medya çocuklarımızın çocukluğunu çaldı' dedi. Aşırı cep telefonu ve sosyal medya kullanımının anksiyete, depresyon ve dikkat bozukluğuna neden olmasına dikkat çeken Frediksen, yasağın en geç 1 yıl içerisinde yürürlüğe girmesini beklediğini açıkladı.

OKULLARDA UYGULANACAK

11–19 yaş arası erkeklerin yüzde 60'ı boş zamanlarında hiç arkadaş görmüyor; 13 yaşın altındaki çocukların yüzde 94'ünün sosyal medya hesabı var. Yeni plan, 15 yaş altına sosyal medya yasağını ve okullarda telefonların tamamen kaldırılmasını öngörüyor. Aileler, 13 yaşından itibaren yazılı izinle istisna tanıyabilecek. Fransa, Hollanda, Finlandiya, İtalya ve Belçika gibi ülkelerde de okullarda telefon kullanılması yasak.