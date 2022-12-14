Danimarka’da 3 parti koalisyon için anlaştı

Danimarka'da 1 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin galibi Sosyal Demokratlar Parti lideri Mette Frederiksen, seçimlerden yaklaşık 6 hafta sonra ana muhalefet partisi Liberal Parti ve Ilımlılar ile kendisinin başbakan olacağı yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Frederiksen, "Daha fazla insanın işe alınması, yüksek iklim hedefleri ve oldukça kapsamlı bir reform programı sağlama açısından büyük hedefler belirledik" dedi.