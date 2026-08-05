Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı
Danimarka ordusunda yapılan yeni düzenleme kapsamında zorunlu askerlik süresi uzatıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi. Yeni sistemin ilk aşamasında, tamamı gönüllülerden oluşan 1600 kişilik grup eğitimlerine başladı. Hayata geçirilen reformla birlikte, ülke tarihinde ilk kez kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda askerlik sistemine dahil edildi. Yeni sistemde askerlerin 5 aylık temel eğitimin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde yer alacağı belirtildi. Danimarka ordusunun operasyonel kabiliyetini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeyle, her yıl silah altına alınan asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması planlanıyor.