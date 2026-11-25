Danimarka’da da okullarda cep telefonu yasak
Danimarka, 2027-2028 eğitim-öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı. Yeni düzenlemenin cep telefonlarının yanı sıra internet erişimi bulunan diğer kişisel elektronik cihazları da kapsayacağı belirtilen açıklamada, okulların internet ağlarında da içerik filtreleme sistemi uygulanacağı aktarıldı. Açıklamada, ders saatlerinde sosyal medya, çevrim içi oyun ve alışveriş siteleri gibi eğitimle ilgisi bulunmayan platformlara erişimin kısıtlanacağı, hangi internet sitelerinin engelleneceğine ise belediyelerin ve okulların karar vereceği kaydedildi.
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