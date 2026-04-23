Danimarka’da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde Hillerod ve Kagerup kasabalarını birbirine bağlayan Gribskov demiryolu hattında yerel saatle 06.30 civarında iki tren kafa kafaya çarpıştı.

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada en az 17 kişi yaralanırken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre tüm yolcular trenlerden tahliye edildi, yaralılar ambulanslar ve helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.

