Danimarka’dan ABD’ye sert mesaj: “Güç kullanılırsa karşılık veririz”
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Washington yönetiminin Grönland’a yönelik askeri güç kullanması durumunda Danimarka’nın buna karşılık vereceğini belirtti.
Başkent Kopenhag'da konuşan Frederiksen, ABD yönetiminin askeri güç kullanma seçeneğini masada tuttuğuna dikkat çekerek, Danimarka'nın da benzer askeri karşılığı vermekten kaçınmayacağını dile getirdi.
NATO KAPSAMINDA ASKERİ TAHKİMAT ARTIRILDI
Bölgede askeri hareketliliğin arttığını doğrulayan Frederiksen, adadaki askeri tahkimatın NATO tarafından bir süredir yürütülen Arktik Dayanıklılık Operasyonu kapsamında güçlendirildiğini kaydetti.