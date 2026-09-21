Danimarka’dan ‘Grönland anlaşması’ açıklaması: Arktik güvenliğini NATO üstlenecek

Rasmussen, anlaşmanın, Arktik'teki güvenlik sorumluluğunun yalnızca Danimarka veya ABD'da bulunmadığı bir çerçevede olacağını dile getirerek, "Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD ile varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump 'ın daha önceki söylemlerinin Grönland'da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Danimarka basınına konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland 'da "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında varılan anlaşmayı değerlendirdi.

TRUMP İLE DANİMARKA ARASINDA GRÖNLAND KRİZİ

ABD Başkanı Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Trump'ın, burası üzerinde ABD'nin kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.