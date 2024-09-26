Darbe planı engellendi: Tutuklamalar var

Benin'de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Djimon Dieudonne Trvoedjre, eski Spor Bakanı Oswald Homeky ve iş insanı Olivier Boko'nun "darbe planlama" iddiasıyla tutuklandığı duyuruldu.

Benin Ekonomik Suçlar ve Terörizmle Mücadele Mahkemesi (CRIET) Savcısı Elonm Mario Metonou, başkent Porto-Novo'da düzenlediği basın toplantısında, Benin güvenlik güçlerinin 25 Eylül Çarşamba günü "darbe planını" engellediğini açıkladı.

Planın ilk somut eyleminin 6 Ağustos'ta Cumhuriyet Muhafızları Komutanı'nın bir Fildişi Sahili bankasında kendi adına hesap açmasıyla gerçekleştiğini açıklayan Metonou, bu hesapta 105 milyon CFA frankı (yaklaşık 178 bin dolar) bulunduğunu belirtti.

Metonou, "Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Djimon Dieudonne Trvoedjre'nin (darbeye karşı) direncini kırmak için 24 Eylül 2024'te kendisine 1,5 milyar CFA frankından (yaklaşık 2,5 milyon dolar) fazla para teslim ettiler." dedi.

Yetkili, para teslimi sırasında Homeky ve Tevoedjre'nin yakalandığını ve iş insanı Boko'nun da kısa süre sonra gözaltına alındığını bildirdi.