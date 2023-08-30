Darbeler peş peşe geldi: Afrika’da istikrarsızlık artıyor

Toplantıda Gabon'daki olayların da ele alınacağını belirten Borrell, Nijer'deki askeri müdahalenin sonuçlarını zaten tartışacaklarını, Gabon'daki gelişmelerden sonra Afrika'daki istikrarsızlığın daha kapsamlı olarak görüşülebileceğini ifade etti.

Borrell ayrıca AB olarak Nijer'deki askeri yönetime ekonomik yaptırım uygulayabilmek için yasal çerçeve benimsenmesinin Toledo'daki toplantıda AB Savunma Bakanları tarafından tavsiye edilebileceğini kaydetti.

NELER OLMUŞTU?

Orta Afrika ülkesi Gabon'da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Askerler, seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazandı.