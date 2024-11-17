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Giriş Tarihi: 17.11.2024 17:11

DEAŞ’tan Irak askerlerine pusu: 2 subay öldü

Deaş terör örgütü, Irak askerlerine tuzak kurdu. Ülkenin Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında militanlar güvenlik güçlerinin geçtiği güzergaha mayın yerleştirdi ve birlikler araçla geçiş sağladığı sırada patlayıcıyı infilak ettirdi. Uzaktan kumandayla yapılan saldırı sonucu 2’si subay üç ordu personeli öldü.

AA
DEAŞ’tan Irak askerlerine pusu: 2 subay öldü

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ'ın daha önce yol kenarına döşediği mayınlar, Irak ordusuna ait askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlatıldı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 askerin terör saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda yaşamını yitiren askerlerden ikisinin subay, birinin er olduğu kaydedildi.

Tuzhurmatu İlçe Kaymakamı Zulfikar el- Bayatlı, basına yaptığı açıklamada saldırının Tuzhurmatu'ya bağlı Palkana köyü yakınında gerçekleştiğini ifade etti.

Beyatlı, saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktardı.

IRAK'IN DEAŞ İLE MÜCADELESİ

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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DEAŞ’tan Irak askerlerine pusu: 2 subay öldü
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