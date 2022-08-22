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Giriş Tarihi: 22.8.2022 17:42 Son Güncelleme: 22.8.2022 17:44

Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu! New York Times: Sevkıyat 14 kat arttı

Dedeağaç ABD’nin silah merkezi oldu! New York Times: Sevkıyat 14 kat arttı

Amerikan basını, Ukrayna'daki savaş sonrası Atina ve Washington arasında güçlenen ittifakı mercek altına aldı. The New York Times gazetesi, sadece geçen yıl ABD ordusunun, limandaki mühimmatını 14 kat artırdığını yazdı.

New York Times Gazetesi'nde yer alan haberde, birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan limanın, ABD'nin Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirme adımlarıyla birlikte "Merkezi bir rol" üstlendiğine vurgu yapıldı.

Haberde, söz konusu adımların Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisine de yer verilerek, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'daki ABD askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı.

Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu! New York Times: Sevkıyat 14 kat arttı | Video

SEVKİYAT 14 KAT ARTTI

ABD'nin Dedeağaç üzerinden taşıdığı askeri malzemenin geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 "parçaya" ulaştığı açıklandı. Bu yıl ise bu rakama halihazırda ulaşıldığı vurgulandı.

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Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu! New York Times: Sevkıyat 14 kat arttı
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