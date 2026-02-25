Deepfake dolandırıcılığı rekor seviyede

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İnternet ortamında deepfake (yapay zekâ teknolojisiyle üretilen gerçekçi görüntü) dolandırıcılığı rekor seviyelere ulaştı. Euronews sitesi, siber güvenlik şirketi SkyShark tarafından yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre deepfake bağlantılı dolandırıcılık ve sahtekârlık girişimleri 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 1.1 milyar dolar (930 milyon euro) kayba yol açtı. UNICEF verilerine göre de dünya genelinde son 1 yılda en az 1.2 milyon çocuk istismarın hedefi oldu.