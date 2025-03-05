‘Deepfake’ tehdidine karşı yeni adım: Trump, dijital mahremiyet için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre tarihinin en uzun konuşmasını yaptığı ortak oturumda ABD'lilere hitap etti.

Çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak için Kongre'ye sunulan "İnternetten Kaldır Yasası" adlı tasarıya destek verdiğini belirten Trump, eşi Melania Trump'ın yapay zeka tabanlı "deepfake" teknolojileriyle üretilen "sahte cinsel içeriklerin" ortadan kaldırılması için yürüttüğü çalışmaları da takdir etti.

Trump, "Bu tür görüntülerin çevrim içi sitelerde yayımlanmasını suç olmaktan çıkarmak korkunç bir şey. Bu tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçtiğinde, yasalaşması için imzalamayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.