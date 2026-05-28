Define avcıları mağarada mahsur kaldı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'ta altın aramak ve avlanmak amacıyla mağaraya giren 8 define avcısı, aniden yükselen sel sularına yakalandı. Gruptakilerden biri yükselen sular arasında yüzerek mağaradan çıkmayı başarırken diğer 7 kişi mağarada mahsur kaldı. Tayland'dan 24 kişilik uzman mağara dalgıç ekibi, Laoslu yetkililerin çağrısı üzerine kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipte 2018'de Tayland'da 12 çocuğun kurtarıldığı ve dünya gündemine oturan "Tham Luang Mağarası" operasyonunda görev alan dalgıçlar da yer aldı. Kurtarma çalışmalarında jeneratörler, yüksek kapasiteli su pompaları, hava destek sistemleri ve yaşam tespit cihazları kullanıldı.

Mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i uzun süren çabalar sonucunda dün sağ olarak kurtarıldı Kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, sağ olarak bulunan kişilerin mağaranın içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. 7 gündür zorlu hava ve arazi şartları altında kurtarma çalışması yürüten ekip, operasyon sonrası büyük sevinç yaşadı. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan kişilere ulaştıktan sonra ilk olarak yiyecek ve temel sağlık desteği sağladı.Yetkililer, mağarada halen kayıp durumda bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.