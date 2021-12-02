Giriş Tarihi: 3.12.2021

Defolup gitti

25 yaşında bakan, 31 yaşında başbakan oldu. Siyasi kariyerini, Türkiye, İslam ve göçmen düşmanlığıyla yaptı. Kötülükleri sonunda ayağına dolandı. 35 yaşında evine döndü