Defolup gitti

Avusturya
'nın en hızlı yükselen siyasetçisi Sebastian Kurz
, 35 yaşında tüm siyasi görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 2016-18 döneminde Maliye
Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete kuruluşuna para aktarıp kamuoyu yoklamalarını partisi lehine manipüle ettiği ortaya çıkınca başbakanlık görevini bırakan Kurz, dün saat 11.48'de siyasetten çekildi.
TÜRKLER ÇOK SEVİNDİ
KARİYERİNE 2011 yılında Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak başlayan, 27 yaşındayken Dışişleri Bakanı yapılan Kurz, 2017'de başbakan seçildi. Kurz, 10 yıllık görev süresi boyunca ülkesinde yaşayan Türk ve Müslümanlara etmediğini bırakmadı. Muhafazakârların parlayan yıldızı Kurz, dün yaptıklarını övünerek anlattı, ancak siyasetten çekilmesine en çok Avusturya'daki Türk ve Müslümanlar sevindi.
ARTIK ÇOCUK BAKACAK
Kısa süre önce baba olan Kurz veda konuşmasında çocuğunun doğumundan sonra siyasetin dışında kendisini mutlu eden gelişmeler olduğunu dile getirdi. Kurz, artık çocuğu ve eşine daha fazla zaman ayıracağını söyledi. Siyaseti bırakma kararının kendisi için kolay olmadığını ifade eden Kurz, hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamasını ise reddetti. FRANKFURT
KURZ'UN KİRLİ KARNESİ
- Müslümanların kurduğu kreşlerin çocukların uyumuna engel olduğunu ifade etti. 'Kapatacağım' dedi.
Araştırmayı manipüle ettiği anlaşıldı.
- Avusturya'da demokrasi nöbeti tutan Türklere kapıyı gösterdi.
- Bazı Müslüman dernekler ile camileri kapattı.
- Çifte vatandaş avına çıktı.
Başörtüsü yasağı getirmek istedi.
- Bozkurt
ve Rabia
işaretini yasakladı.
- Türklerin haklarını koruyan Ankara Anlaşması
'nı hedef aldı.
- Seçim öncesi göçmenlerin sosyal yardımını kesme vaadinde bulundu.