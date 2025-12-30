Delhi’de sis kabusu sürüyor: Yüzlerce uçuş iptal ve rötarlı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yoğun sis sebebiyle 118 uçuş iptal edildi, 200'den fazla uçuş rötar yaptı, 18 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

DEMİR YOLLARI DA ETKİLENDİ

Sis sadece hava ulaşımını değil, demir yolu seferlerini de olumsuz etkiledi. Ülke genelinde birçok tren seferinde gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda dün görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle en az 128 uçuş iptal edilmiş, 8 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirilmişti.