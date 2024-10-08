Demir Kubbe yine delindi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail, dün Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu. Hayfa'ya ilk aşamada 85 roket fırlatıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı. Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu.Hizbullah'ın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, "Kaynaklarımız ve kabiliyetlerimiz iyi durumda. Komuta ve kontrolümüz sağlam. Son birkaç günde operasyonlarımızın nasıl arttığına bakın. Savaş ne kadar uzun sürerse, İsrail kendini o kadar derin bir belanın içinde bulacak" açıklamasını yaptı. Kasım ayrıca "Düşman 7 gündür karadan ilerlemeye çalışıyor ama henüz hiç başarılı olamadılar" dedi. İşgalci İsrail ise Lübnan'ın güneyini de vurmayı sürdürüyor. İsrail ordusu, 100 uçak ile bir saat içinde yaklaşık 120 bölgeyi hedef aldı. İsrail, Lübnan'ın güneybatısına yönelik de kara harekâtı başlattığını açıkladı. İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta Lüban'ın güneydoğusundan saldırmıştı. İsrail ordusu dün sınıra dördüncü kez yeni birlik sevk etti. Hizbullah dün bölgedeki BM Barış Askeri Güçleri'nin yakınları olan Labneh Ormanı'nda çok sayıda İsrail askerinin öldürdüklerini ve yaraladıklarını açıkladı.Lübnan'ın Maroun al-Ras bölgesinde ise BM askerlerinin yanında en az 40 İsrail tankı görüntülendi. BM, İsrail'in baskılarına rağmen bölgedeki askerlerini çekmeyeceklerini açıklamıştı. İsrail tarafı deniz bölgesindeki Lübnanlılara yönelik saldırı uyarısı yayınladı.