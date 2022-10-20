‘Demir Leydi’ 1.5 ay dayandı

İngitlere'de uzun süredir devam eden politik kriz yeni bir boyut kazandı. Eski Başbakan Boris Johnson'ın skandallar sonrasında istifa etmesinin ardından göreve gelen Liz Truss da istifa etti. Truss istifa kararını Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. İstifasını sunmak için İngiltere Kralı 3. Charles'la görüştüğünü aktaran Truss, 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Sadece 45 gün görev yapan Truss, böylece İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu.Savunduğu politikalar nedeniyle İngiltere'nin "Demir Leydi"si Margaret Thatcher'a benzetilen Liz Truss, uzun süredir baskı altında tutuluyordu. BBC'deki habere göre ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Liz Truss'ın istifasını açıklamasının ardından erken genel seçim çağrısında bulundu. Özellikle hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalar sarsılmış, sterlin değer kaybetmiş, giderek artan sayıda Muhafazakâr Parti milletvekili, Truss'a istifa çağrısı yapmıştı. Truss, cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. İçişleri Bakanı Suella Braverman da önceki gün istifa etmiş ve istifa mektubunda Truss'ı eleştirmişti. İngiltere'de 2016'daki Brexit'ten bu yana dört başbakan değişti.