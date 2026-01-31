Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde maden faciası! Koltan ocağında en az 200 can kaybı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Rubaya bölgesindeki bir koltan madeninde yaşanan çökme sonucu en az 200 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ GÖÇÜĞÜ TETİKLEDİ

Yetkililer, ülkenin doğusunda bulunan ve M23 isyancı grubunun kontrolünde olan Rubaya bölgesindeki koltan madeninde, hafta ortasında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birkaç maden kuyusunun çökmesi sonucu en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ÖLENLERİN ÇOĞU KAYIT DIŞI İŞÇİ

Bölgeyi kontrol eden M23 grubunun sözcüsü Lumumba Kambere Muyisa, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün kayıt dışı çalışan işçiler olduğunu belirtti. Göçük altında kalanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Faciada yaralananların çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldığı, durumu ağır olanların ise yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Goma kentine sevk edileceği bildirildi.