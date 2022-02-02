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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Demokratik Kongo'da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor
Giriş Tarihi: 2.2.2022 13:00 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:23

Son dakika | Demokratik Kongo'da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor

Son dakika | Demokratik Kongo’da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor

Bir son dakika haberine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkentinde yüksek gerilim hattı koparak evlerin ve pazarın üzerine düştü. Korkunç olay sonucunda 25 kişi öldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde cansız bedenlerin suyun içinde yattığı görülüyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyet'inin başkenti Kinşada'da yüksek gerilimi elektrik kablosu koparak evlerin ve pazarın üzerine düştü.

25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan felaket nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Matadi-Kibala bölgesinde ve pazarda birkaç evin üzerine yüksek voltajlı bir elektrik kablosu düştü" denildi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Sosyal medyadan ise korkutan görüntüler gelmeye başladı. Olay yerinden geldiği iddia edilen görüntülerde su birikintilerinde yatan cansız bedenlerin olduğu görülüyor.

Demokratik Kongo'da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor | Video

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Son dakika | Demokratik Kongo'da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor
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