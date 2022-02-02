Son dakika | Demokratik Kongo’da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyet'inin başkenti Kinşada'da yüksek gerilimi elektrik kablosu koparak evlerin ve pazarın üzerine düştü.
25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaşanan felaket nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Matadi-Kibala bölgesinde ve pazarda birkaç evin üzerine yüksek voltajlı bir elektrik kablosu düştü" denildi.
SOSYAL MEDYADAN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUTTU
Sosyal medyadan ise korkutan görüntüler gelmeye başladı. Olay yerinden geldiği iddia edilen görüntülerde su birikintilerinde yatan cansız bedenlerin olduğu görülüyor.
Demokratik Kongo'da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor | Video