Son dakika | Demokratik Kongo’da gerilim hattı koptu! 25 ölü; Cansız bedenler yollarda yatıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyet'inin başkenti Kinşada'da yüksek gerilimi elektrik kablosu koparak evlerin ve pazarın üzerine düştü.

25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan felaket nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Matadi-Kibala bölgesinde ve pazarda birkaç evin üzerine yüksek voltajlı bir elektrik kablosu düştü" denildi.